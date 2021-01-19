أول تصريحات من دينا الشربيني بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب - فيديو

الوكيل الاخباري - أجرت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، لقاء تلفزيونيا يعد الأول لها بعد أنباء انفصالها عن المطرب المصري، عمرو دياب.

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وستكون الشربيني هي ضيفة أولى حلقات برنامج جديد يحمل اسم "بصراحة"، إلى جانب الفنان المصري، عمرو يوسف، وستذاع أولى حلقاته اليوم الأحد عبر فضائية "إم بي سي 1".

وعلى هامش اللقاء، أجرت دينا الشربيني لقاء مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، والذي ظهرت فيه بحيوية وابتسامة عريضة، وقالت ردا على الظروف الحالية التي يواجهها الجميع بسبب فيروس "كورونا" المستجد: "يجب أن نكون جميعا سعداء وراضيين ولا يوجد شيء يستحق، ولا يوجد شيء أهم ممن تحبيهم وأن يظل أهلك بجانبك وهم في صحة جيدة".



كما أكدت دينا الشربيني في لقائها أنها تستعد لتصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "قصر النيل" خلال الأيام المقبلة، استعدادا لعرضه في شهر رمضان، وتدور أحداثه في حقبة الستينيات من القرن الماضي.







وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة عمرو دياب، بدينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".



فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".

المصدر : سبوتنك













