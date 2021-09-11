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السبت، 11-09-2021 12:11 م

أول تصريح من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

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الوكيل الاخباري- بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب، خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن صمتها وقررت أن تطمئن محبيها في الوطن العربي، بشأن وضعها الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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ووجهت ياسمين رسالة إلى جمهورها في مصر والوطن العربي، قائلة في البداية "وحشتوني جدا"، وبعدها طمأنت الجميع على كونها تجاوزت الأزمة الصحية لذلك ترغب في أن يطمئن الجمهور.

وأشارت إلى كونها في ظل ما كانت تمر به من متاعب صحية، كانت دائما دعوات الجمهور والمحبين هي ما يهون عليها كل ما يحدث، على الرغم من كونها رأت الموت وكان قريبا منها للغاية.

 

إلا أنها بفضل الله ودعوات المحبين تجاوزت تلك الأزمة الصعبة، وأكدت لمحبيها أن كلمة شكرا لا تكفي أبدا للتعبير عما بداخلها تجاه محبيها وجمهورها، كما أنها عاجزة عن رد الدين الخاص بجمهورها ومحبيها بعد الحب، الذي رأته منهم في هذه المحنة.

 

وتأتي رسالة الفنانة المصرية، بعد أسابيع من الصمت والقلق مرت على جمهور الفنانة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، التي مرت بأزمة صحية غادرت على إثرها إلى سويسرا من أجل تلقي العلاج، بعدما تدهورت الحالة خلال تواجدها بمصر.

 

المصدر: ليالينا

 

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