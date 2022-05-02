أول تعليق لأحمد سعد بعد ظهوره في الكبير أوي

الوكيل الإخباري - عرض الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً عبّر فيه عن سعادته بمشاركته في مسلسل الكبير أوي 6، من خلال ظهوره في مهرجان المزاريطة السينمائي، الذي جعله يتصدر "الترند" بعد المشهد الكوميدي الذي قدّمه مع الفنان أحمد مكي في الحلقة 29 من العمل.

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وكتب أحمد سعد في منشوره: "اتبسطت جداً بالمشاركة في مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة نجمي المفضل أحمد مكي، تحياتي لكل أبطال العمل، والمخرج العظيم أحمد الجندي.. أهلاً وسهلاً بالتريند الجديد. هل من منافس؟".



وكان سعد قد حلّ ضيف شرف على الحلقة 29 من مسلسل "الكبير أوي 6"، ونال مشهد "حزلقوم" في مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي أعجاب المشاهدين، كما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر اسم أحمد سعد بسبب ذلك المشهد "الترند" في مصر والوطن العربي.

لها

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