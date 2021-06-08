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الثلاثاء، 08-06-2021 03:34 م

أول تعليق لطليقة عمرو دياب على مرض ابنتها جانا

جانا عمرو دياب3


الوكيل الإخباري - علقت زينة عاشور، والدة جانا عمرو دياب لأول مرة، على معاناة ابنتها من مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي أثر على تحصيلها الدراسي، وتسبب في حصولها على درجات منخفضة بعدما رفضت إدارة المدرسة دعمها نفسياً وصحياً ومراعاة وضعها الصحي.

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شرت زينة عاشور، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو تحدثت فيه ابنتها جانا عن محنتها المرضية، وعلقت عليه برسالة قالت فيها: إن قوتك في إظهار ذاتك بكل ما فيها بغض النظر عن رأي أي شخص آخر فيكي، أمر مثير للإعجاب. أحسنتي يا جوجو لرفع الوعي ولثقتك بنفسك، أحبك دائما".

وكانت جنا عمرو دياب كشفت تفاصيل مرضها الذي خلق تأثيرًا كبيرًا على دراستها، بعدما تم فصلها من المدرسة التي كانت تتلقى فيها تعليمها في العاصمة البريطانية لندن، كما كشفت موقف والديها الفنان عمرو دياب وزينة عاشور تجاه المرض الذي تعاني منه.

 


وقالت جنا: والدتي تدعمني بشدة لأنها في حالات معينة، بدأت تفهم أني لا أقصد حقا عدم الاهتمام بغيري وإنما الأمر هو بسبب مرضي، لذا إذا قالت (جنا لدينا موعد على الغداء يوم الأحد)، وأنا نسيت ذلك تتفهم هذا الأمر كليا، وتقول لي أنا أتفهم أن هذا بسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه".

وكشفت ابنة المطرب المصري عمرو دياب، الشهر الماضي، عن معاناتها من مرض ADHD "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه". ووجهت جانا رسالة منذ أيام إلى مدرستها السابقة في لندن، عبر حسابها على "إنستغرام".

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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