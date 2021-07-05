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الإثنين، 05-07-2021 01:56 م

أول تعليق لـعبير شمس بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة السورية عبير شمس الدين حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة التي ثمنت خلالها جهود هيئة الثقافة والفنون بدبي.

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وعبرت شمس الدين عن خالص شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على لفتته الطيبة، وتشجيعه للفن والثقافة والمبدعين.


وكتبت شمس الدين، في حسابها على موقع "إنستغرام"، تقول: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية بلفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله".


وتابعت عبير شمس الدين: "تشجيعاً منه للفنانين والمثقفين والمبدعين.. أدام الله العز والأمان على دولة الإمارات حكومة وشعباً".

 


 

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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