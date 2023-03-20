أول تعليق لـ أنغام بعد "ليلة صوت مصر": صعب تتنسى!

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة المصرية أنغام، عن سعادتها بنجاح حفلها في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول تعليق لها بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل "ليلة صوت مصر" ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وخلال مؤتمر صحافي أقيم بالرياض عقب الحفل، قالت أنغام: "ليلة زي دي صعب تتنسي في تاريخي، حسيت إن تاريخي كان بيتوج ودا منحني دفعة إني أعمل شغل حلو، وبشكر هاني فرحات زميل عمري من الطفولة من أكتر الناس القريبين مني في الذوق الفني والموسيقي".



وتابعت: "وبشكر كل اللي حضروا لأنهم لما اتعرضت عليهم الفكرة لم يترددوا ثواني أنهم ييجوا ويشاركوا، وأنا حاليًا بحضر لأغاني كتير هيتم طرحها في العيد إن شاء الله".



هذا وكان تصدر حفل ليلة صوت مصر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدايته، حيث شهد العديد من الأحداث، من بينها حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على مستوى الوطن العربي، من بينهم الفنانة أحلام وإلهام شاهين والشاعر أمير طعيمة والموسيقار هاني شنودة والفنان شيكو وأكرم حسني والإعلامي عمرو أديب.

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