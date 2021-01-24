أول تعليق لـ راشد الماجد بعد وفاة والدته

الوكيل الإخباري _ شكر الفنان السعودي راشد الماجد جميع من واساه وقدّم له التعزية بوفاة والدته ، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي .

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حيث انه قال : "خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وقد انهالت عليه التعليقات من المتابعين الذين دعوا لوالدته بالرحمة .



المصدر : الفن



