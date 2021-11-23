الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 12:58 م

أول تعليق لـ عمر صباغ بعد حصوله على الإقامة الذهبية من الإمارات - صورة

3C81F969-51EB-49AA-8F3D-D739F553FD8B


الوكيل الإخباري - أعلن الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان

 

وأعلن عمر الخبر بصور نشرها له ولعلم الإمارات والإقامة الذهبية في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً قال فيه: "سعيد كتير بمنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة"

 

وتابع: "شكر كبير للإمارات لتقديرها لكل المبدعين من أهل الثقافة والفن.. الله يحمي هالبلد ويبقى ملتقى الحضارات والثقافات بكل العالم".

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7326246-1293963638

هذا ما تحضر له ديمة الجندي في بيروت

151f605c-c036-4106-9981-a8f86078d8e0

صبا مبارك تنجو من الموت بإنفجار في العراق

1012587_0

الموت يفجع الفنان محمد منير

الفنان_أحمد_بدير

أحمد بدير يودع سهير البابلي بالدموع

BeFunky-collage-11-20

شاهد...قصي خولي محط اهتمام المتابعين بعد فيديو عفوي مع ابنه

114760Image1

هنا الزاهد تحصل على جائزة أفضل ممثلة كوميدية - صور