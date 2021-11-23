أول تعليق لـ عمر صباغ بعد حصوله على الإقامة الذهبية من الإمارات - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان

وأعلن عمر الخبر بصور نشرها له ولعلم الإمارات والإقامة الذهبية في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً قال فيه: "سعيد كتير بمنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة"

وتابع: "شكر كبير للإمارات لتقديرها لكل المبدعين من أهل الثقافة والفن.. الله يحمي هالبلد ويبقى ملتقى الحضارات والثقافات بكل العالم".

المصدر - الفن