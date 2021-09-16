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الخميس، 16-09-2021 04:11 م

أول تعليق لـ ليال الإختيار​ بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

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الوكيل الإخباري - منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار الإقامة الذهبية على أراضيها.

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والجدير ذكره أن ليال قد انتقلت منذ نحو عام من قناة الـLBCI اللبنانية الى قناة الحرة حيث تقوم بتقديم برنامج "المشهد البناني".


وكانت ليال قد ودعت أفراد عائلتها مؤخراً بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "عائلتي الكبيرة لقد كنتم مصدرسعادتي ودعمي، يومًا بعد يوم نحن نفترق، شقيقان لي غادرا لبنان وبدآ حياة جديدة في الخارج. والآن سيغادر 3 من إخوتي لإكمال تحصيلهم العلمي بعد الانهيارالكبيرالذي يواجهه لبنان".


وأضافت: "لقد كان الخيار صعبًا جدًّا ولكن لم يكن لدينا غيره أتمنى لكم مستقبلًا باهرًا وحياة سعيدة أينما ذهبتم.. ستبقون أولادي الـ 7 الذين عاملتهم دائمًا كأم، أنتم لاتكبرون بالنسبة لي وأنا سأقف دائمًا إلى جانبكم، سأفتقد لغداء يوم الأحد ولجمعتنا بعدالظهر ولكل لحظةكنا فيها معًا . أحبكم وأمنيتي الوحيدة أن نعود ونجتمع يومًا ماولكن هذا قدرنا كلبنانيين".

 

المصدر -الفن 

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