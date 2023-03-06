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الإثنين، 06-03-2023 03:46 م

أول تعليق لـ نانسي عجرم على خلاف زياد برجي واليسا: ياريت ما صار

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الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في بونتا كانا بجمهوريّة الدومينيكان، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية.

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وعلى هامش الحفل، التقت one tv الفنانة اللبنانية، حيث سألت المذيعة نانسي عن رأيها بالخلاف الاخير الذي حصل بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية اليسا، على خلفية اغنية "انا وبس"، حتى وصل الامر بهما الى القضاء.


واشارت نانسي الى انها احبت الاغنية من الفنانين، معتبرة ان اليسا وزياد يملكان احساسا مرهفا، وقدم كل منهما الاغنية بطريقة مختلفة عن الاخر، ولا يمكن مقارنة صوت امرأة بصوت رجل، مشيرة الى انها تعاونت مع زياد في اكثر من عمل وكل منهما يقدم الاغنية على طريقته، مؤكدة بالمقابل انها انزعجت من خلافهما وتمنت لو انه لم يحصل.


من هنا، قالت نانسي: "علاقتي منيحة فيهن تنيناتن واذا بيصرلي فرصة بصالحن"، مضيفة: "حرام فنانين بهالاحساس يختلفوا، وانا بقول انو المرأة يمكن ارضائها، لأن احاسيسنا عالية وكلمة بتخلينا نرضى، لذا ادعو زياد ان يبادر لمصالحة اليسا وانهاء الخلاف بينهما".

 

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