أول تعليق لـ ​ياسمين عبد العزيز​ بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات - صور

الوكيل الإخباري - حصلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية.

اضافة اعلان



ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور ساحرة من دبي، وأرفقتها بتعليق شكر كتبت فيه: "سعدت بالحصول على الاقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة".



وإنهالت بعدها التعليقات الداعمة والمباركة لياسمين من محبيها وزملائها.

وكان موقع "الفن" قد علم تفاصيل الصلح بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز بعد خلافات استمرت لاكثر من عام ونصف لأن شقيق ياسمين كان رافضاً فكرة ارتباطها بأحمد العوضي بسبب فرق العمر بينهما.



وتم الصلح من خلال اصدقاء مشتركين حددوا جلسة صلح بين وائل والعوضي في البداية ومن ثم استقرت الاوضاع بين أحمد العوضي وشقيق زوجته.



إشارة إلى ان وائل عبد العزيز كان نشر صورة تجمعه بأحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي وعلق قائلاً :"حمد الله على السلامة يا عوضي لا محبة الا بعد العداوة وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا".









المصدر - الفن