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الثلاثاء، 14-09-2021 01:47 م

أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة: لنبدأ معاً

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الوكيل الإخباري - في أول تعليق للشاعر العراقي فائق حسن على زواجه من الفنانة السورية أصالة، وجّه رسالة غزل إليها، مُعتبراً إياها "هدية من السماء".

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وكتب حسن في تعليق على منشور أصالة على إنستغرام الخاص بإعلان الزواج: عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف.

 

أبعد من الخيال بقليل وأضاف: لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة تلك أنت يا هدية السماء، لن أعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم، ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه".

 

وكانت أصالة قد أعلنت زواجها بشكل رسمي بعد انتشار مقاطع لها على السوشيال ميديا تشير الى ارتباطها مرة جديدة، حيث كشفت من خلال صورة تجمعها بالشاعر العراقي وروت تفاصيل لقائهما وتطور علاقتهما من زميل الى صديق الى حبيب، مؤكدة على وجود نقاط مشتركة كثيرة تجمع بينهما.

وأثارت أصالة جدلا واسعا بهذا القرار خاصة وانها سبق ورفضت الارتباط والزواج مجدداً بعد فشل زواجها وانفصالها عن المخرج طارق العريان، ولكنه وصفت مسألة ارتباطها مجدداً قائلة: معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائماً وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو.

 

المصدر - لها 

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