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الثلاثاء، 08-06-2021 01:52 م

أول تعليق للفنان الكويتي داود حسين بعد تعرضه للسرقة

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الوكيل الإخباري - خرج الفنان الكويتي داود حسين، لتأكيد نبأ تعرضه لسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار (نحو 27 ألف دولار).

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وظهر داوود حسين، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الخبر الذي تم تداوله بشأن فقدانه مبلغًا ماليًا صحيح.


وأكد داود حسين، أن التحقيقات جارية، للوصول إلى أي جديد بشأن تلك السرقة، معقبًا أنه تلقى دعمًا من جانب الكثيرين، يعرضون عليه المساعدة.


وتابع: ”أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم“.


وأردف: ”عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني.. داود“.

 

المصدر - المرصد 

 




 

 


 

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