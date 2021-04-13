أول تعليق للفنان خالد النبوي بعد إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - في أول رسالة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد شفائه، طمأن الفنان خالد النبوي جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

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وعبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، كتب خالد قائلاً: "الحمد لله في آخر فترة العزل.. إن شاء الله أخرج منها على خير".



وأضاف: "مرض كورونا خطير ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس"، وهنأ الجمهور بقدوم شهر رمضان المبارك.

يذكر أن النجم المصري كان قد أصيب بفيروس كورونا وساءت حالته الصحية، لتطالب زوجته جمهوره بالدعاء له، وذلك من خلال منشور لها على حسابها بـ"فيسبوك"، قائلة: "خالد تعبان أوي.. ادعولوا".



وكان النبوي قد خطف الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم "تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر.



ويشارك النبوي في فيلم "أهل الكهف" مع باقة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري.

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