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السبت، 30-07-2022 04:50 م

أول تعليق لهاني شاكر بعد قبول إستقالته من نقابة المهن الموسيقية

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الوكيل الإخباري-شكر الفنان هاني شاكر اتحاد النقابات الفنية على قبولهم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مؤتمر صحفي حيث توجه الى اعضاء مجلس النقابة شاكراً اياهم على فتحم باب الترشح لمقعد النقيب الذي تمنى له كل التوفيق حال انتخابه في مهماته الجديدة.

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وكان قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (تمثيل - تصوير سينمائي - موسيقي) برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/7/2022، قبول استقالة الفنان هاني شاكر بعد اصراره وتأكيده على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

الفن

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