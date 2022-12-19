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الإثنين، 19-12-2022 03:42 م

أول تعليق لهند صبري بعد اختيار مسلسلها ضمن أفضل الأعمال العالمية

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الوكيل الإخباري-بعد اختيار مجلة فارياتي الأميركية العالمية في عددها الأخير مسلسل الفنانة هند صبري "البحث عن علا" ضمن قائمتها لأفضل الأعمال العالمية التي تم عرضها عبر المنصات خلال عام ٢٠٢٢، عبّرت هند عن سعادتها وفخرها بهذا الاختيار، مؤكدةً أن وجود عمل عربي ومصري في هذه القائمة لهو دليل على التطور الكبير الذي حدث في هذه الصناعة والذي يستكمل جهود الروّاد والصنّاع الكبار في الدراما العربية.

وأكدت هند أنها تتمنى أن يصل أكثر من عمل عربي إلى العالمية، خاصة أن هناك أعمالاً درامية كثيرة تستحق ذلك.

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وكانت المجلة العالمية قد وضعت المسلسل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأعمال المختارة، وهو العمل العربي والمصري الوحيد الذي دخل هذه القائمة في إنجاز كبير.


المسلسل يتكون من ست حلقات خاضت خلالها علا العديد من المغامرات في عالم جديد بالنسبة إليها، ورحلة مميزة تأرجحت فيها ما بين دوامة الحياة ومحاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.


وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم: سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان خالد النبوي، وشاركت هند فيه كمنتج منفذ للمرة الأولى، وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

 

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