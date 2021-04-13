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الثلاثاء، 13-04-2021 11:25 ص

أول تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لجراحات دقيقة.. فيديو

حورية


الوكيل الاخباري - كشفت الممثلة حورية فرغلي تطورات حالتها الصحية، بعد مرور أكثر من شهرين على رحلتها العلاجية التي بدأتها بالسفر إلى ولاية شيكاغو الأميركية، لإصلاح مشكلة التنفس التي تعاني منها بسبب تجميل في أنفها.

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وتحدثت الفنانة المصرية في مقابلة هاتفية ببرنامج "الحدث اليوم" عن حالتها الصحية، لافتة إلى أنها باتت جيدة حاليا، بعدما أجرت ثلاث عمليات في أنفها وتبقى لها عملية أخيرة ستجريها يوم الأربعاء المقبل.


وأضافت أنه بعد إجرائها العملية الأخيرة سيحدد الطبيب المعالج لها متى يمكنها مغادرة المستشفى، والسماح لها بركوب الطائرة التي تعيدها إلى مصر، متوقعة أن تعود إلى بلدها خلال أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى.

 

وعبّرت فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، موضحة أنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، مشيرة إلى أنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

وكانت فرغلي قد بدأت رحلة العلاج الطويلة في أميركا بداية العام الحالي، وخضعت لعملية جراحية في أنفها تحت إشراف أحد الأطباء العالميين.

 


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