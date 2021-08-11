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الأربعاء، 11-08-2021 02:58 م

أول تعليق من أحمد العوضي بعد سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا - صورة

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الوكيل الإخباري - في أول تعليق له بعد سفر الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة لإستكمال العلاج، كتب زوجها الممثل المصري أحمد العوضي على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي منشور مثير للجدل.

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لم يكن كلامه فيه واضح فكتب: ستطول الجراح في كتالونيا وستدوم الأفراح في باريس، ليتبين بعد ذلك أنه قصد لاعب كرة القدم الأرجنتيني لونيل ميسي بعد من خبر انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.


ما فاجأ الجمهور الذي كانت ينتظر منه أي خبر عن حالة ياسمين وسبب سفرها، فجاءت التعليقات مطالبة إياه بمعلومات إضافية عن زوجته، ولكن يبدو أن موقف أحمد هذا جاء ضمن ترتيبات بعدم الحديث عن مرض ياسمين عبد العزيز مجدداً.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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