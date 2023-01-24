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الثلاثاء، 24-01-2023 02:00 م

أول تعليق من أنغام عقب حصولها على جائزة بحفل Joy Awards

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الوكيل الإخباري-حصدت النجمة المصرية أنغام جائزة أفضل فنانة في فئة الموسيقى بحفل Joy Awards، الذي أقيم في الرياض السبت الماضي، في المملكة العربية السعودية، ووجهت رسالة شكر للقائمين على المهرجان، عقب تكريمها.

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ونشرت أنغام صوراً من تكريمها عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: "كل الشكر لجمهوري العزيز المحترم على دعمهم واختيارهم لي لأكون الأفضل، وشكر كبير للقائمين على مهرجان Joy Awards وشكر وتحية لهيئة الترفيه، والمستشار تركي آل الشيخ على دعم الفن والفنون ومبدعي الوطن العربي".

 

 

 

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