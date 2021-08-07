أول تعليق من الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها - صورة

الوكيل الإخباري - في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من إحدى المناسبات، وعلّقت: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

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وتلقت إيمي التعازي من عدد كبير من فناني مصر والوطن العربي، حيث اختار البعض أن يعلق على المنشور ومن بينهم رانيا فريد شوقي وبدرية طلبة وعبير صبري وأسماء أبو اليزيد إلى جوار الجمهور الذي حرص على الدعاء للراحلة .



يذكر أن دلال عبد العزيز فارقت الحياة اليوم السبت عن عمر 61 عاماً بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عن الامر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم.

أما الممثل سمير غانم فقد توفي عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثراً بإصابته بالفيروس، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم.





المصدر - الفن