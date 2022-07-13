أول تعليق من الفنانة ديانا حداد حول اعتزالها الفن وحذف صورها

الوكيل الإخباري-بعدما غابت لفترة عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت كل صورها، خرجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن صمتها وكشفت حقيقة اعتزالها الفن.



واشارت في لقاء صحفي ان سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا وحذف صورها لانها قررت اعطاء فرصة لنفسها واستراحة وتابعت: "خلال هذه الفترة لمست حجم محبة الناس والإعلام الكبيرة وجمهوري الغالي، وكيف كان خوفهم على شخصي، وأشكرهم على هذه المحبة، وأقدّم الشكر أيضاً لكل من سأل عني".

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وطمأنت ديانا الجمهور عليها بالقول: "أنا بخير والحمد لله وأفضل من قبل، أنا لم أعتزل الفن، ديانا حداد موجودة وفي مرحلة جديدة من حياتي كلها سلام وهدوء، وأشتغل على أعمال ورؤية جديدة، ومشتاقة لأقدم لكم كل ما هو جديد".

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