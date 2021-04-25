أول تعليق من الفنان محمد رمضان بعد وفاة الطيار أبو اليسر!.. صورة

الوكيل الاخباري - حرص الفنان محمد رمضان، على نعي خصمه الطيار أشرف أبو اليسر، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس السبت 24 نيسان (أبريل)، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إيقافه عن العمل بعد انتشار الفيديو الشهير لمحمد رمضان من داخل كابينة الطيار.



وفاجأ محمد رمضان الجميع، بنشر صورة للطيار أشرف أبو اليسر من داخل الطائرة وهو برفقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني.

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واعتبر الجمهور الصورة التي نشرها محمد رمضان، رسالة غير مباشرة يثبت فيها أن الطيار كان يأخذ الصور التذكارية من داخل كابينة الطائرة مع عدد من نجوم الفن، والبعض الآخر اعتبرها توريطاً لعمرو دياب ودينا الشربيني.



وتأتي وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.





لها

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