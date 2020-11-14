أول تعليق من تامر حسني على خبر انفصاله عن زوجته

الوكيل الإخباري _ بعد إعلان الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني خبر انفصالهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" .

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نشر تامر مقطع من أغنيته الجديدة “كرهتني في الحب “، عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ، وارفقه بتعليق قال فيه : “ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات”.

لتنهال عليه الاف التعليقات من متابعيه الذين اشارو الى ان حسني يقصد زوجته بهذه الكلمات .



المصدر : الامارات نيوز

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