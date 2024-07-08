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الإثنين، 08-07-2024 11:18 ص

أول تعليق من حسام حبيب على واقعة ضربه شيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري- رد الفنان المصري حسام حبيب على اتهامات اعتدائه على طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي بالدولار.

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وقال حبيب لبرنامج "ET بالعربي": "أقسم بالله العظيم إن كل الكلام ده كذب.. أنا ممدتش إيدي على شيرين.. وهي اللي معورة نفسها بطفاية ضربتها في دماغها.. وإن هي معورة رجليها بمقص.. ده اللي أقدر أقوله ومقدرش أقول حاجة أكتر من كده".


واستشهد حسام حبيب بابنة شيرين التي كانت متواجدة وشهدت ما جرى، لافتا: هناك شهود آخرين يمكن أن يثبتوا كلامه.


وتساءل: "كيف تحصلت شيرين على مبلغ 50 ألف دولار التي ادعت أنها كانت في حقيبتها؟.. ومن أي مصرف قامت بسحبه؟".


وأشار إلى أن شيرين تعرضت للإصابة بالضرب من نفسها لإيذائها وإثبات التهمة عليه، لافتا إلى أنها كانت تهدده طوال الوقت، وأكد أنها اتهمته من قبل بسرقة سيارتها لأنه لم يرد على اتصالاتها الهاتفية.


وفي وقت سابق، أخلت النيابة المصرية سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة 5 آلاف جنيه في دعوى الفنانة شيرين عبد الوهاب عليه بضربها.


RT


 




 

 


 

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