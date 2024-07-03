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الأربعاء، 03-07-2024 04:01 م

أول تعليق من حمادة هلال بعد وعكته الصحية

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الوكيل الإخباري- حرص حمادة هلال على طمأنة جمهوره ومحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

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وقال هلال، عبر فيس بوك: "أنا الحمد لله والشكر لله بخير وفي نعمة كبيرة". وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن تعرضه لوعكة صحية بعد عودته من الحج، وربط جمهوره ما نشره سابقًا عبر خاصية "ستوري" من أدعية المريض بتعرضه لسوء، حيث كتب عبر إنستغرام: "اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا".

 

ولم يعلن حمادة هلال بشكل رسمي تقديم جزء جديد من مسلسله "المداح" في رمضان المقبل، رغم النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل الذي كان أول تعاون بينه وبين وفتحي عبد الوهاب في رمضان.

 

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