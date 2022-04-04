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الإثنين، 04-04-2022 11:34 ص

أول تعليق من روجينا بعد هجوم نائب برلماني على انحراف

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الوكيل الإخباري - علقت الممثلة المصرية روجينا على طلب وقف مسلسلها "انحراف" والذي تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، حيث ظهرت روجينا في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "سعيدة بردود الأفعال على مسلسل انحراف ودة مجهود ناس وانا فوجئت بخبر غريب وهو استجواب لوقف عرض المسلسل".

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وأضافت روجينا :"الكلمة سهلة وبراقة وبسيطة بس معناها أن في 200 فرد و200 بيت هيتقفلوا وأن ناس تعمل مجهود ويضيع".

 

وتابعت :"انا عاوزة اقف بجانب الست المصرية واقدم قضايا تخدمها، عاملين مجهود كبير لسعاد الجمهور ونلمس قضايا المجتمع،خاصة أن من المواقع ومن قضايا حقيقة داخل مجتمعنا".

 

واختتمت "الفن هو القوة الناعمة والكلمة بتبني واحنا بنتكلم عن الواقع وانا مستغربة رد الفعل السريع دة مشهد في أول حلقة ازاي نحكم على عمل فني من مشهد أو حلقة ودة ظلم لعمل فني مهم وانا لما قدمته علشان بيطرح قضايا مهمة واحنا لسة بنبدأ".

 

الفن 

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