أول تعليق من زوجة هاني شاكر عن حالته الصحية

الوكيل الإخباري - في أول تصريحات لها عن الحالة الصحية لزوجها الفنان هاني شاكر، قالت نهلة توفيق، أنه غادر المستشفى ومتواجد بالمنزل وحالته الصحية مستقرة.

اضافة اعلان



وأضافت، في تصريحات صحافية، إنه يشكر كل من سأل عنه من زملائه وجمهوره.



وكان النجم المصري قد إعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية من خلال فيديو قائلاً: "بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندي ضربات قلبي مش منتظمة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة".



وأضاف: "بجد باعتذر من قلبي كان نفسي أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا للحفل لأن إنتم الليبأسعد بكم لأنكم بتدوني معنى وطعم للحياة".

المصدر - لها