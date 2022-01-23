أول تعليق من زوج الراحلة فايزة كمال بعد استغاثته وطرده من بيته

الوكيل الإخباري - كشف المخرج الكبير مراد منير عن أزمته بسبب قرار المحكمة بطرده من شقته في أول تعليق له على تلك الأزمة قائلاً: "أنا أحد ضحايا الإخلاص الذي يشرفه النوم في الشارع"، مستغيثًا بكل من أحبه وقدّر فنه الذي قدمه على مدار سنوات عديدة من أجل مصر دون السعي وراء المال لا هو ولا زوجته الراحلة الفنانة فايزة كمال، التي جسدت شخصية السيدة نفيسة، وهي حامل على وشك الوضع، وتحولت حياته من المخرج الشهير بمصر والعالم العربي لفنان يناشد المسؤولين كي يتفاوضوا مع مالكة شقته بفترة تسمح له بالانتقال من الشقة لغيرها بعد تهديد القسم بطرده والذي من المقرر تنفيذ الحكم اليوم الأحد 23 كانون الثاني (يناير).

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وقال مراد في تصريحات صحافية: "السيدة مالكة الشقة التي أسكن فيها منذ 8 سنوات، بمدينة نصر رفضت تجديد العقد أو الحصول على الـ5000 جنيه إيجار العقد، لأنها تريد الحصول على شقتها لأنها حقها، وأنا فقط أطلب منها الانتظار يومين للحصول على منزل جديد، وأعيش في مكان دافئ بدلًا من الشارع، وابنتي سألتني هل إذا تم تأجيل الانتقال يومين أو ثلاثة سيكون لديك إمكانية الحصول على منزل جديد، قلت لها لا، فسألتني علام تراهن؟، قلت لها أراهن على الله فأنا لا أملك شيئاً سوى الإيمان بأنه يساندني، حاولت أكثر من مرة الوصول معها لحل ودي لكنها رفضت بشكل كبير، فهي التي ضغطت على المأمور ليُسرع بطردي من الشقة".





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