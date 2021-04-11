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الأحد، 11-04-2021 03:05 م

أول تعليق من زوج ياسمين صبري 'أبو هشيمة' بعد إصابته الشديدة بكورونا.. صورة

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الوكيل الاخباري - أكد رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري، يوم امس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قال أبو هشيمة: "الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جدا، الحمد لله أنا الآن في حال أفضل".


ووجه أحمد أبو هشيمة نداء إلى كافة متابعيه هو "رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر"، وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء.


وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته.


وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكن من المفترض ظهور النتيجة مساء الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.


ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.

 


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