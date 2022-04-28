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الخميس، 28-04-2022 04:39 م

أول تعليق من شيرين رضا على ظهورها بمسلسل الكبير أوي 6

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الوكيل الإخباري - علقت الفنانة شيرين رضا، على ظهورها بمسلسل "الكبير أوي 6" مع النجم الكبير أحمد مكي.

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ونشرت شيرين، صورا لها من الحلقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وانتهى الإنتظار أخيرًا.. ذهبت إلى مهرجان مزاريطة السينمائي الدولي، وكان من دواعي سروري لقاء الكبير".


وكانت شيرين رضا، شاركت مؤخرا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو ظهرت فيه مرتدية ملابس سهرة داخل توك توك في منطقة ريفية.


وعلقت "شيرين" مشوقة جمهورها: "خمنوا أنا رايحة فين؟"، وجاءت الكثير من تعليقات الجمهور لتشير إلى أنها تستعد لحضور مهرجان المزاريطة الذي يُقام ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي.


مسلسل "الكبير أوي 6" تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.

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