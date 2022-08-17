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الأربعاء، 17-08-2022 03:26 م

أول تعليق من فادي الشامي على وفاة جدته أنطوانيت نجيب

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الوكيل الإخباري-فجع الممثل السوري فادي الشامي بوفاة جدته الممثلة السورية أنطوانيت نجيب، التي توفيت صباح اليوم عن عمر 92 عاماً، بعد سنوات من المعاناة مع مرض الكلى.

واكتفى فادي الشامي بنشر صورة النعوة، في إشارة منه إلى أن الصمت أبلغ من الكلام، ولعجزه عن وصف مشاعره وحزنه في هذه اللحظة، لأنه كانت تربطه علاقة متينة مع الراحلة، وتبين في تفاصيل النعوة أن موعد تشييع جثمان نجيب غداً الخميس بتمام الساعة الثانية ظهراً في دمشق.

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ومن المعروف أن أنطوانيت نجيب ساعدت حفيدها فادي الشامي في احتراف الفن، وكانت أول مشاركة له في طفولته من خلال مسلسل "ليالي الصالحية"، وبرع فادي فيما بعد، وكانت له بصمات في عدد من المسلسلات السورية الشهيرة، وكان آخر أعماله مسلسل "جوقة عزيزة".

 

الفن

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