السبت 03-09-2022
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السبت، 03-09-2022 12:34 م

أول تعليق من كاظم الساهر على أنباء منعه من الغناء في مصر

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن سبب غيابه أكثر من 10 سنوات عن الغناء في مصر، معلقا على أجواء حفليه الأخيرين في هذه البلاد.

 وخلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، علق كاظم الساهر، على حفليه الأخيرين بعد غياب أكثر من 10 سنوات عن الغناء في مصر، قائلا إن "الأجواء كانت رائعة، وإنه قد وصل مبكرا قبل موعده حتى يستمتع بالتواجد مع الحضور من الشباب".

وأضاف كاظم الساهر:"في حفل الساحل وصلنا بدري عشان نجتمع مع الشباب، وحقيقة كانت أجواء رائعة.. والناس هناك طيبون جدا.. وأذكر كنت أتمرن معهم في الجيم.. كان على البحر، فيخلوني أتمرن براحتي ويقولوا ما راح نزعجك بإمتى تخلص".

وأشار الساهر إلى أن "غيابه عن مصر كان عن الحفلات فقط وليس الزيارة"، لافتا إلى أنه زار مصر أكثر من 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.

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وأوضح "قيصر" الغناء العربي أن "تنظيم الحفلات وترتيب مثل هذه الأمور، يتركه بالكامل للشركة المنظمة لحفلاته"، متابعا: "أنا آخر من يعلم.. ينظمون كل شيء وأنا أعلم في النهاية..بكون آخر من يعلم..إنهم احترافيون للغاية ولا أتدخل في عملهم أبدا..هم بالصورة وبالواجهة، لما يخلصوا اتفاق وكل شيء يبلغوني..دايما أحكي لهم خلوني اشتغل، لأن أنا عندي التلحين أهم من حفلاتي".

وأكد الفنان العراقي أنه "يترك مثل هذه الترتيبات والتنظيم للشركة حتى يتفرغ لعمله، ويتمكن من تقديم أعمال جديدة باستمرار"، موضحا أنه "يخجل حين يصعد للمسرح دون أن يقدم للجمهور شيئا جديدا".

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحفلين اللذين أحياهما ”القيصر“ مؤخرا في مصر، أنباء مفادها أن عودة كاظم الساهر لإحياء الحفلات في مصر، جاءت بعد رحيل هاني شاكر عن كرسي نقيب الموسيقيين، مؤكدين أن الفنان العراقي كان ممنوعًا من الغناء في مصر بقرار من الأول.

 

جدير بالذكر كاظم الساهر كان قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بعد غياب 13 عاما عن الغناء  في مصر، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية.

 

روسيا اليوم

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