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الإثنين، 20-09-2021 03:45 م

أول تعليق من كريم فهمي بعد مغادرة العناية المركزة - صورة

كريم فهمي


الوكيل الإخباري - أثار الفنان كريم فهمي، قلق محبيه ومتابعيه، بعد أزمته الصحية التي تعرض لها، ودخل على إثرها المستشفى.

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وفي أول رد فعل من النجم كريم فهمي بعد تجاوز أزمته الصحية الخطيرة، نشر كريم صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها بدعاء إلى الله أن يمن عليه بالشفاء.

 

لم يكشف كريم عن تفاصيل وضعه الصحي، خاصة وأن فريقه المعالج لم يحدد حتى الآن السبب الحقيقي وراء إصابته بجلطتين في الرئة، كريم فهمي نشر الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله الّذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".

 

وأشار أحمد فهمي شقيق كريم في تصريحات سابقة إلى أن كريم سيخضع للمزيد من الفحوصات والتحاليل لتحديد السبب الحقيقي وراء جلطة الرئة، نافيا أن تكون إصابته السابقة بفيروس كورونا السبب.

 

وأضاف أحمد فهمي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر: جلطات الرئة ليست كورونا.. والسبب غير معروف حتى الآن.

 


 

المصدر - نواعم 

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