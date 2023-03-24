الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

الدفاع المدني: التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء العمرة يغادر أرض الوطن

مجلس الأمن يمدد للخبراء بشأن العقوبات على كوريا الشمالية

%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران

الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

الجمعة، 24-03-2023 12:24 م

أول تعليق من محمد رمضان بعد وقوعه ضحية في مقالب رامز جلال

٨


الوكيل الاخباري - علق النجم محمد رمضان، على وقوعه ضحية في برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم على قناة إم بي سي مصر.

اضافة اعلان


ونشر رمضان، مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رمضان كريم والمسامح كريم .. يا رب كل سنة واحنا بنسعد الناس".
وحل محمد رمضان ضيفا على برنامج رامز نيفر إند في أولى حلقاته التي تعرض في شهر رمضان 2023.


واكتشف محمد رمضان وقوعه ضحية برنامج أولى حلقات المقالب الشهير "رامز نيفر إند"، والمذاع على فضائية MBC مصر.


وتدور أحداث المقلب داخل أحد المطاعم التركية ثم وقع الفنان داخل غرفة مغلقة تسمى "الغسالة"، رفقة الفنان رامز جلال.


واهتزت الغرفة بقوة داخل الغسالة وظل رمضان يرتطم داخل الغرفة ويتقلب على وجهه ورأسه أكثر من مرة محاولًا التشبث بأي مساعدة لكنه فشل


وبعد إكتشاف محمد رمضان أنه ضحية المقلب، ألقى الكرسي على رامز جلال وأصابه، ليتدخل الأمن المشارك في المقلب سريعًا لتهدئة غضبه


وقال محمد رمضان: "إيه ده يا رامز.. مش كده والله العظيم قلبي كان هيقف.. افرض بلعت لساني ومت يا جدع".


ويستضيف برنامج "رامز نيفر إند" عدد من أشهر النجوم والشخصيات العامة بالعديد من المجالات الاجتماعية والفنية والرياضية.طوال شهر رمضان.

 

مصراوي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ق

موعد عرض مسلسل وأخيراً وتردد القنوات الناقلة في رمضان 2023

تنزيل (5)

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

محمد-إمام

محمد إمام يقدم "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

fdc16e7f-0122-4090-958a-b7105a211f6b

ماذا قال بيومي فؤاد عن مسلسل «الكبير أوي»؟

317222_60_1639473853

أنباء عن تدهور صحة أيمن زيدان

c80d17cf-0c91-43e1-8458-ce302124f521

وفاة الإذاعية المصرية "أبلة فضيلة".. وهذه أبرز محطاتها

أخبار متعلقة
Fqys5BQX0AUyV6t

مصدر يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال وابرز الضحايا

blob_948019_large

صور لياسمين صبري تثير الشكوك حول خضوعها لعمليات تجميل

cf790fdaf957f28335e6bf8c58f1d856

آخر ظهور لمحمد رمضان يثير جدلاً واسعاً .. شاهد

download (1)

شقيقة وفاء صادق تتّهم غادة عبد الرازق بسرقة فكرة مسلسلها الجديد

2022-637802783737360426-736

فيديو - محمد رمضان يعتذر لجمهوره

1548249_0

فيديو من كواليس تصوير فيلم محمد رمضان