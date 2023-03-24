أول تعليق من محمد رمضان بعد وقوعه ضحية في مقالب رامز جلال

الوكيل الاخباري - علق النجم محمد رمضان، على وقوعه ضحية في برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم على قناة إم بي سي مصر.

اضافة اعلان



ونشر رمضان، مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رمضان كريم والمسامح كريم .. يا رب كل سنة واحنا بنسعد الناس".

وحل محمد رمضان ضيفا على برنامج رامز نيفر إند في أولى حلقاته التي تعرض في شهر رمضان 2023.



واكتشف محمد رمضان وقوعه ضحية برنامج أولى حلقات المقالب الشهير "رامز نيفر إند"، والمذاع على فضائية MBC مصر.



وتدور أحداث المقلب داخل أحد المطاعم التركية ثم وقع الفنان داخل غرفة مغلقة تسمى "الغسالة"، رفقة الفنان رامز جلال.



واهتزت الغرفة بقوة داخل الغسالة وظل رمضان يرتطم داخل الغرفة ويتقلب على وجهه ورأسه أكثر من مرة محاولًا التشبث بأي مساعدة لكنه فشل



وبعد إكتشاف محمد رمضان أنه ضحية المقلب، ألقى الكرسي على رامز جلال وأصابه، ليتدخل الأمن المشارك في المقلب سريعًا لتهدئة غضبه



وقال محمد رمضان: "إيه ده يا رامز.. مش كده والله العظيم قلبي كان هيقف.. افرض بلعت لساني ومت يا جدع".



ويستضيف برنامج "رامز نيفر إند" عدد من أشهر النجوم والشخصيات العامة بالعديد من المجالات الاجتماعية والفنية والرياضية.طوال شهر رمضان.

مصراوي