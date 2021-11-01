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الإثنين، 01-11-2021 04:34 م

أول تعليق من مصطفى فهمي على خبر طلاقه

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الوكيل الإخباري - تصدر خبر إنفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ولك بعد زواج دام لست سنوات.

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وبعد أن أعلنت فاتن أنها طُلقت غيابياً من زوجها، ولم يتم إخطارها بالطلاق بمنشور لها عبر صفحتها الرسمية على "انستقرام"، أكدت سناء لحظي، محامية مصطفى فهمي خبر الطلاق وقالت أن فهمي لا يريد الكشف عن تفاصيل الطلاق الشخصية أو أسبابه.

وكشفت سناء عبر رسالة صوتية لبرنامج "MBC Trending" أن مصطفى يرى أن: "الحياة الخاصة ملك لأصحابها فقط ولا يجب الخوض فيها على الملأ".

أصدرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بيانًا جديدًا صرّحت خلاله أن زوجها السابق الفنان مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها الشخصي أثناء فترة إقامتها الحالية في بيروت.


وقالت عبر حسابها بتطبيق انستغرام، أن أثناء تواجدها في بيروت بقيام مصطفى فهمي بإيقاف رقم هاتفها الشخصي الذي تتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب فودافون بمدينة الغردقة.


وقالت فاتن في البيان: "جاءت هذه الخطوة في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا"


ومصطفى فهمي قام بهذه الخطوة لمنعها من التواصل مع الجميع.


وطلبت فاتن موسى من الجميع عدم التواصل معها على هاتفها المصري لحين اقتناء رقما جديدًا.

 

المصدر- نواعم

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