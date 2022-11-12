أول تعليق من هاندا أرتشيل على أنباء تصالحها مع كرم بورسين

الوكيل الإخباري-علّقت النجمة التركية هاندا أرتشيل لأول مرة على خبر تصالحها مع النجم التركي كرم بورسين، نافية ذلك ومضيفة أنها لا تعيش قصة حب حاليا مع أي أحد.

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وكان قد تجمهر مؤخرا حول كرم بورسين عدد من الصحفيين والجمهور خلال خروجه من إحدى صالات السينما بعد العرض الأول لفيلم "أفلاطون"، واللافت هو أن أحد الصحفيين وجه له سؤالاً حول حقيقة تصالحه مع النجمة التركية هاندا أرتشيل بعد علاقتهما العاطفية سابقا، الا أن كرم علّق بالقول: "دعونا لا ندخل في هذه المواضيع الآن".





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