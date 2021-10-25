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الإثنين، 25-10-2021 03:04 م

أول تعليق من والد المصورة التي قتلها أليك بالدوين بالخطأ

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الوكيل الإخباري - خرج أناتولي أندروسوفيتش، والد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز عن صمته لأول مرة بعد ان توفيت خلال تصوير فيلم أليك بالدوين من خلال اطلاق الاخير بالمسدس عليها عن طريق الخطأ.

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وألقى الوالد باللوم على فريق الفيلم المسؤول عن تسليم أليك بالدوين سلاحًا به "ذخيرة حية"، وقال لصحيفة ذا صن يوم الأحد: "ما زلنا لا نصدق أن هالينا ماتت، حيث تكاد والدتها أن تفقد عقلها من الصدمة والحزن"

 

وتابع : "لكنني لا أحمل أليك بالدوين المسؤولية، إنها مسؤولية الأشخاص الذين يتعاملون مع الأسلحة".


المصدر - الفن 

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