أول تعليق من ويجز بعد مهاجمة إطلالته الغريبة في الرياض

الوكيل الإخباري - بعد الجدل الذي أثاره ظهوره بإطلالة مختلفة من "فالنتينو" في الحفل الذي أحياه الأسبوع الماضي في الرياض، حرص مغنّي الراب المصري ويجز على التعليق على الضجة المثارة بطريقته الخاصة، حيث كتب عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" منشوراُ بسيطاً جاء فيه: "ليه موضوع اللاجئين ده مش بيتناقش، ولا بيتسلط عليه الضوء؟!.. أتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضة".

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بعد الجدل الذي أثاره ظهوره بإطلالة مختلفة من "فالنتينو" في الحفل الذي أحياه الأسبوع الماضي في الرياض، حرص مغنّي الراب المصري ويجز على التعليق على الضجة المثارة بطريقته الخاصة، حيث كتب عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام" منشوراُ بسيطاً جاء فيه: "ليه موضوع اللاجئين ده مش بيتناقش، ولا بيتسلط عليه الضوء؟!.. أتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضة".

لها