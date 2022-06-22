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الأربعاء، 22-06-2022 01:07 م

أول حفل للفنان حسن شاكوش بعد عودته للغناء

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الوكيل الإخباري-عبّر الفنان المصري حسن شاكوش عن معاناته خلال فترة توقيفه عن الغناء.

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بعد أن أحيا حسن شاكوش حفلا خاصاً جديداً، والذي يُعتبر الحفل الأول له بعد منحه تصريح نقابة المهن الموسيقية وعودته للغناء، أكد سعادته بلقاء الجمهور المصري بعد غياب طويل، فاستقبلهم خلال الحفل هذه الكلمات: "وحشتوني. 10 شهور مشفتكوش. والله العظيم تلاتة محدش عارف إنهم عدوا عليا ازاي. في أيام كنت بنام وأنا دمعتي على خدي".


وكان حسن شاكوش قد شارك الجمهور صورة جديدة ظهر فيها من داخل نقابة المهن الموسيقية وكان يحمل بطاقة النقابة إلى جانب مديري أعماله، وعلق بالقول:"الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل".

 

 

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