أول رد لـ دنيا بطمة بعد الحكم عليها بالحبس لمدة عام

الوكيل الإخباري _ خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها لتعلق على صدور الحكم بحبسها 12 شهراً على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، وذلك كم خلال خاصية "الستوريز" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" .

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حيث انها توجهت بالشكر إلى محبيها الذين تعاطفوا معها وحاولوا الاطمئنان إلى حالتها وخصوصا أفراد أسرتها والدتها وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، كما شكرت محاميها عبد اللطيف بو عشرين بسبب الجهود التي بذلها في هذه القضية على حد تعبيرها.

حيث انها قالت : "مرحلة جديدة ومحطة جديدة والله بيبين الحق. أنا بألف خير وبصحة جيدة وكل شي بخير".



وردت على من هاجموها بالقول : " اللي يريد يركب على هاي الموجة بنقوله هدوء. شكراً للقضاء المراكشي وهناك محطة أخرى انشاء الله ربي ينصفنا، ربي مينساش المظلومين وهذي ضريبة كل ناجح ومشهور عربياً. لكن ما يصح إلا الصحيح وشكراً".



ويشار إلى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش المغربية أعلنت قبل هذا الحكم النافذ بالسجن لمدة 12 شهراً على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضية "حمزة مون بيبي".

المصدر : لها



