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الأحد، 03-04-2022 03:55 م

أول رد من أسرة مسلسل دنيا تانية بعد قرار وقف الحلقة الأولى

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الوكيل الإخباري - بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر توقيف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية"، لإحتوائه على مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة، ردت أسرة المسلسل على الأمر، وقالت إن الرقابة أصدرت حكمها من دون أن تشاهد العمل كاملاً، وطالبت أسرة المسلسل الرقابة جعلهم بالتريث في اتخاذ القرارات.

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الفنانة مي سليم التي تشارك في بطولة العمل، أكدت على احترامها لجميع الجهات، وقالت إن المشهد الذي يتحدث عنه بيان الرقابة كان صادماً وليس جريئاً مثلما يكتب البعض عن المسلسل، وتمنت أن يتم حل المشكلة في أسرع وقت.

 

إشارة إلى أنه كان كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى من المسلسل، غير أن إحدى الفضائيات عرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات خادشة للحياء والآداب العامة. مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل ووفاء صادق.

 

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