الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 03:40 م

أول رد من عمرو دياب بعد شائعات انفصاله عن دينا الشربيني

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الوكيل الإخباري _ نشر الفنان عمرو دياب مقطع فيديو لأغنيته “أهي أهي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، متجاهلا ما تم تداوله من انباء بشأن انفصاله عن زوجتع الفنانة دينا الشربيني.

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وارفقه بتعليق قال فيه : “نساني الناس مين مشي مين وصل، ده الورد قصادي، وأنا عيني في العسل. والنبي بقي ده اللي في بالي لو حصل، أنا كده مش عايز حاجة بعديه”، وفسّره روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه موجّه لدينا، خصوصاً أنّ النجمين جمعتهما قصة حب كبيرة.


يشار الى أنّ الشربيني تواصل متابعة عمرو دياب على حسابه على موقع “إنستغرام”، ما يدل على عدم وصول الخلاف بينهما لدرجة الانفصال.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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