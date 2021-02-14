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الأحد، 14-02-2021 01:42 م

أول رسالة صوتية من حورية فرغلي بعد العملية الخطيرة

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الوكيل الإخباري _ طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي متابعيها حول حالتها الصحية بعد خضوعها لأول عملية جراحية في أنفها في الولايات المتحدة، والتي وصفت بـ"الخطيرة" من خلال رسالة صوتية وجهتها إلى المخرج، مجدي الناظر، من داخل المستشفى في أمريكا، والتي أكدت فيها أنها أجرت العملية الأولى التي كانت صعبة قليلا.

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حيث انها قالت : "أطمئن كل الناس بأنني أجريت العملية الأولى، كانت صعبة شوية، وتحملت الألم، وأخضع حاليا لجلسات أكسجين، ثم سأجري العملية الثانية بعد أسبوعين، يليها العملية الثالثة".


وأكدت حورية فرغلي أنها لم تكن تعلم أن عدد كبير من الناس يحبونها بعد خضوعها للعملية، واعدة إياهم بأنها ستكون عند حسن ظنهم، واختتمت كلامها: "ربنا يخلليكوا لي... دائما ما تدعموني".

 

المصدر: سبوتنيك 



 




 

 


 

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