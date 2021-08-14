السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 09:55 ص

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

61175ed242360461d90722d4


الوكيل الإخباري- وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

اضافة اعلان

 

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
theweeknd12

ذا ويكند يفجّر مفاجأة حقيقة مادار بينه وبين مايكل جاكسون

336973_0

أغنية هو نفس الشوق تبكي أنغام على المسرح - فيديو

hamaky5

أمير طعيمة يكشف عن جديد محمد حماقي

16288589767855023

أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل - صورة

820192795958102964783

فنان شهير يحرم والدته من ثروته.. والسبب صادم

5555-7-1

كشف هوية المتسبب بالخطأ الطبي لياسمين عبدالعزيز

أخبار متعلقة
820192795958102964783

فنان شهير يحرم والدته من ثروته.. والسبب صادم

58802Image1-1180x677_d

آخر رسالة بصوت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز - فيديو

610e78e842360472bb124347

ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

105276-دلال-عبد-العزيز

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

2021_8_1_15_31_31_309

رامي رضوان يكشف حقيقة احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة

2021-637544407680123167-12

بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز .. حسن الرداد : ' الواحد قرف منكم'