أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري- وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

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وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".



وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".



وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمهم.

المصدر: روسيا اليوم