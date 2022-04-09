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السبت، 09-04-2022 03:29 م

أول صورة لـ عبد الرحمن أبو زهرة من غرفة العمليات

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الوكيل الإخباري - نشر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، صورة وهو يمسك يد والده الممثل عبد الرحمن أبو زهرة من داخل المستشفى، قبل دخوله غرفة العمليات صباح اليوم.

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وكتب ابن عبد الرحمن أبو زهرة، في تعليقه قائلًا: "يا من علمتني الصدق .. يا من علمتني الاخلاق .. يا من علمتني الرجولة .. يا من علمتني الشرف .. يا من علمتني الامانة .. يا من علمتني عدم الخيانة .. يا من علمتني الاحترام والرحمة .. يا من علمتني كيف يجب ان يكون الانسان انسان وليس اي شيء اخر .. بحق كل الانسانية وكل المعاني الجميلة ادعو لك بالشفاء يارب".

 


 

 

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