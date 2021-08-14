السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 10:29 ص

أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي أول صورة تجمعها بزوجها لاعب الإسكواش المصري هشام عاشور في شهر العسل.

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وتظهر نيللي وهي تضع يدها على كتف زوجها، وتمتلئ الصورة بأجواء من الرومانسية والفرح.


وكان الثنائي قد احتفلا بزواجهما يوم الخميس بحضور العائلة والأصدقاء والمشاهير.


وشكرت نيللي بعدها كل من جعل يومها مثير للإعجاب، حيث نشرت صوراً من جلسة التصوير مع زوجها في حفل الزفاف، وأرفقت تعليقاً قالت فيه: "نود أن نشكر كل من جعل يومنا فريدا ودافئاً، تهنئتكم كانت رائعة".


 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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