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الأربعاء، 15-06-2022 01:12 م

أول ظهور لأبناء الفنانة ريم مصطفى

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الوكيل الإخباري-صدمت الفنانة ريم مصطفى، الجمهور بالحديث عن حياتها الشخصية لأول مرة خلال لقاءها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة "ON "، حيث كشفت أنها تزوجت سابقاً في سن 19 عاما واستمر زواجها 10 سنوات وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدين عمر وعلي.

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وتعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها ريم مصطفى عن زواجها وإنجابها ولدين، إلا أن ما يعرفه الجمهور أن ريم ظهرت مع ابنيها عمر وعلي في مناسبة واحدة فقط قبل 5 سنوات وتحديداً عام 2017، وذلك في عزاء والدها الراحل حيث ظهر ابنيها بجانبها أثناء تلقي واجب العزاء.

 



 

اليوم السابع

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