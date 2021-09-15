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الأربعاء، 15-09-2021 11:34 ص

أول ظهور لإبن الفنانة هبة طوجي - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهو يحمل إبنه نائل بين كفيه.

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هذا هو الظهور الأول لـ نائل، وقد إنهال المتابعون بالتعليقات عن نعومته وحجمه الصغير، متمنين له دوام الصحة والعافية، وأن تكون أيامه مليئة بالسعادة والفرح.


الجدير بالذكر، أن إبراهيم كان قد أعلن حمل هبة، من خلال نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لهما وهما يتصدران غلاف مجلة "Paris Match"، وظهرت هبة بالصور ببطن منتفخ، لتعود طوجي بعدها وتبشر متابعيها بولادتها من خلال صورة نشرتها تظهر يد الطفل مع يد أبيه

 

 

المصدر - الفن 

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