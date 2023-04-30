أول ظهور لبسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني -صورة

الوكيل الإخباري-أسدل الستار على الشائعات المستمرة منذ سنوات حول المطرب تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب زواج استمر لـ 12 عاما وأسفر عن 3 أبناء.

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الأمر الذي أعلنته بسمة بوسيل، وعاد للتأكيد عليه تامر حسني، مبينا أنه سيظل الأب والسند والأخ والصديق لزوجته السابقة بسمة بوسيل، متمنيا لها التوفيق.



ولم تنتظر بسمة بوسيل كثيرا حتى تتخذ خطوة جديدة بعد إعلان الانفصال، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة.



وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لورقة كتب عليها بالإنجليزية جملة "أنت تستحق الحب"، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.



على الجانب الآخر لم يقم تامر حسني بنشر أي أمر جديد، واكتفى بنشر الخبر الخاص بانفصاله عبر خاصية القصص المصورة، دون أن يضع أمرا آخر.







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