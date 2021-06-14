أول ظهور لحلا الترك بعد خلافها مع والدتها .. فيديو

الوكيل الإخباري _ خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك، لجمهورها لأول مرة بعد الضجة الكبيرة التي حدثت بسبب خلافها مع والدتها منى السابر ، وذلك من خلال بث مباشر أعلنت عنه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” للترويج لأغنيتها الجديدة “ليالي الصيف”.

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وظهرت حلا في البث بإطلالة كاجوال بالملابس الرياضية وكانت تجلس بعفوية في غرفتها، وحاولت التواصل مباشرة مع النجم اللبناني جاد شويري، لكنها لم تتمكن من الاجتماع به في البث، فنجحت في حلّ الموقف وراحت تخاطب جمهورها، وتتفاعل معهم بعفوية.



وتحدثت حلا عن تحضيراتها وأحدث أعمالها الفنية في المستقبل، وشوقها للمسرح والنشاط الفني. وتجاهلت التعليقات التي ارتبطت بقضيتها مع والدتها ولم تعلق على أي من تلك الأسئلة.



ويشار إلى أن هذا يعد الظهور الأول للفنانة حلا الترك بشكل مباشر مع جمهورها بعد اتهامها بالعقوق.

المصدر : الامارات نيوز